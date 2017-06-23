В московском метро мужчина упал на рельсы

В столичном метро пассажир упал на пути. Инцидент произошел на станции метро "Новокосино" Калининско-Солнцевской линии. Как сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев, для извлечения мужчины было снято напряжение, передает агенство "Москва".

ЧП вызвало кратковременный сбой в движении поездов. В настоящее время подробности инцидента устанавливаются.