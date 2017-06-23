Пьяный москвич до смерти забил любовницу

В Зеленограде 35-летний мужчина убил сожительницу битой. Трагедия произошла в ходе словесной перепалки. Установлено, что убийца находился в состоянии алкогольного опьянения, передает Life.

Как установили правоохранители, в разгар конфликта мужчина схватил биту и нанес любовнице несколько ударов по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте.