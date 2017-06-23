Пьяный москвич до смерти забил любовницу

Открытие ММКФ ДТП с "пьяным" мальчиком Эксклюзив Интервью Дом-2

Самое читаемое

Борющаяся с раком участница "Дома-2": Все лекарства бессильны
Состояние Марины Анисиной резко ухудшилось
Подробности свадьбы Голубкиной и Ливанова
Бузову отругали за разврат в Монте-Карло
Лена Миро назвала Пугачеву хабалистой матерью-одиночкой
партнеры
Пятница 23 июня
Лента новостей
18:19
"Единая Россия" повысит доступность детских садов
18:03
Самбурская оправдалась за "позорный" наряд на ММКФ
18:01
Как запах мужчин влияет на сексуальное влечение женщин
17:45
Россия готова к проведению Всемирного фестиваля молодежи и студентов
17:20
Обама хотел сбросить бомбу на Россию
16:58
Закон о курортном сборе доработают ко второму чтению
16:47
Ивана Трамп довела президента Чехии до бешенства
16:37
"Парящий мост" станет украшением парка "Зарядье"
16:30
Хирурги забыли марлю в животе женщины
16:08
Под Калининградом повторилась история Ромео и Джульетты
16:02
Бузова и Орбакайте оторвались на выпускном
15:35
70-летняя Татьяна Васильева снялась в бикини
15:34
Святым мощам в Москве поклонился миллион верующих
15:28
Батурин свалил вину на Рудковскую
15:22
"ВКонтакте" поздравляет выпускников школ
15:19
Сколько стоит выпускной в Москве
14:47
Никита Михалков прилюдно пощупал Орнеллу Мути
14:42
Московская консерватория обретает вторую жизнь
14:40
Депутат-коммунист покинул Госдуму под аплодисменты
14:34
Актриса Светлана Тома выглядит лучше внучки и дочки
14:24
На выборах президента "Нашествия" лидирует Константин Кинчев
14:22
Путин сделал необычный звонок Эрдогану
14:20
Маткапиталом разрешат погашать ипотеку
14:15
Как уберечь детей от наркотиков
14:07
У Юлии Волковой нашлась сестра
14:06
Как живет простой российский миллионер
13:55
Володин: КПРФ поторопилась с инициативой о переносе праздников
13:49
Предательница Степанова получала в России огромную зарплату
13:47
В Москве уничтожили раритетный Rolls-Royce голливудской актрисы
13:45
Панина отправляют в тюрьму за развращение малолетней дочери
13:41
Наталья Штурм повысила голос из-за Ольгой Бузовой
13:36
"Футбол для дружбы" объединил детей со всего мира
13:23
Путин поздравил выпускников в соцсети "ВКонтакте" (видео)
13:15
Педофил из Хабаровска получал по 20 тысяч за каждого ребенка
13:13
Как прививают отвращение к сексу
13:07
Как живет мисс "Самые длинные ноги"
13:02
На Москву надвигается гроза с градом
12:43
Вера Глаголева ввергла в ужас своим видом
12:42
Должница пыталась сбежать в Китай по паспорту близнеца
12:36
59-летняя Елена Кондулайнен: Все мужчины меня хотят
12:30
"Любовница" принца Уильяма бросила работу ради путешествий (видео)
12:22
Сергей Зверев пришел к послу с вызывающим макияжем
12:20
Отец-педофил из Хабаровска изнасиловал детей 729 раз
12:15
У Ходченковой в дешевом платье провалилась грудь
12:05
Что надо знать о втором кольце московского метро
11:57
Назван самый ненадежный автомобиль
11:55
Турция показала туристические возможности москвичам
11:48
Устроивший дерзкие гонки по Москве оказался актером "Ералаша"
11:34
Мария Захарова отказалась встать в один ряд с Собчак
11:33
Шпион признался в организации убийства принцессы Дианы
11:21
Признание Димы Билана о взятках на шоу "Голос"
11:18
Главные события Москвы с 23 по 29 июня
11:15
Секс после 50 улучшает память
11:06
Самые позорные наряды церемонии открытия ММКФ
11:04
Голубкина поставила ультиматум Ливанову перед свадьбой
10:46
Зачем у россиян отбирают новогодние каникулы
10:38
Скандал из-за задержки рейса в Домодедово попал на видео
10:32
Мусор с полигона Кучино развезут по Подмосковью
10:25
Подростки потеряли интерес к сексу
10:17
Друг назвал Дану Борисову подлой
10:17
NASA опубликовало загадочные марсианские снимки (видео)
10:16
На шахте в Коми произошло обрушение
10:11
Роскомнадзор поставил ультиматум Telegram
09:47
Порнозвезда готова обслужить всю сборную России по футболу
09:43
На Москву идет 30-градусная жара
09:38
Ксения Собчак об измене мужу
09:34
На Ладожском озере пропали двое мужчин
09:22
ВМФ ударил крылатыми ракетами по террористам в Сирии (видео)
09:04
Редникова выставила приплюснутую грудь
08:54
В Сети высмеяли бородавки на ушах Ким Чен Ына
08:53
Украину настигла суровая кара за издевательства над Самойловой
08:49
Российские самолеты за неделю перехватили 14 разведчиков у границ
08:35
Мария Захарова показала округлившийся живот
08:34
На МКАД образовалась многокилометровая пробка
08:27
Суд арестовал ТЦ бывшего владельца "Черкизона"
08:14
Тимошенко исподтишка нанесла удар Порошенко
08:13
На Рублевском шоссе загорелся Gelandewagen
06:50
Свалку в Балашихе экстренно закрыли после приказа Путина
01:13
Джигурда ответил на чудовищные обвинения в истязаниях кумы
22:00
Ясновидящая сделала заявление о "пьяном" мальчике
21:44
Звезды удивили платьями на красной дорожке ММКФ
21:35
Тела пропавших зимой юноши и девушки нашли на чердаке
21:18
Массовые самоубийства украинских военных объяснили махинациями Киева
21:14
Как сэкономить на дороге к морю
21:06
В ЕС договорились о продлении санкций против России
21:03
В Нижнем Тагиле детскому хирургу сломали челюсть
20:47
Звезде "Дома-2" устроили травлю из-за смерти "пьяного" мальчика
20:43
Антон Гетта вновь займется "Честными закупками"
20:39
Названо главное отличие человека от животных
20:17
ОНФ проконтролирует учреждения социальной сферы
20:00
Глюк'oZa и Кондулайнен явились на ММКФ с декольте до пупа
19:59
В деле "пьяного" мальчика нашли нечистую силу
19:47
Вера Глаголева показала красавицу-дочь
19:37
Как не прогореть на обмене валюты в отпуске
19:18
У 86-летнего Краско сдали нервы после обидных слов тещи
19:02
Россиян напугало падение метеорита под Москвой (видео)
18:58
Михалков забрал себе песни Захаровой
18:52
Обманутых дольщиков приглашают в Госдуму
18:37
Мажор похвастался опасными гонками по Москве (видео)
18:30
Великобритания осталась без наследника престола
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Ясновидящая сделала заявление о "пьяном" мальчике
Из крови "пьяного" мальчика неожиданно исчез алкоголь
Панина отправляют в тюрьму за развращение малолетней дочери
Друг назвал Дану Борисову подлой
В России решили отменить новогодние выходные
Ложь Даны Борисовой довела до слез родных Тимы Брика
Происшествия

Пьяный москвич до смерти забил любовницу

прочитано 309 раз

В Зеленограде 35-летний мужчина убил сожительницу битой. Трагедия произошла в ходе словесной перепалки. Установлено, что убийца находился в состоянии алкогольного опьянения, передает Life.

Как установили правоохранители, в разгар конфликта мужчина схватил биту и нанес любовнице несколько ударов по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте.

23 июня 2017, 17:15

комментарии

Политика

Тимошенко исподтишка нанесла удар Порошенко
Президент сделал министру Силуанову замечание
Неверов опроверг слухи об отставке Тулеева
Киев нелепо оправдался за унижение Порошенко в США

Шоу-бизнес

Самбурская оправдалась за "позорный" наряд на ММКФ
Бузова и Орбакайте оторвались на выпускном
Отец Фриске: Шепелев меня заказал
Максакову жестоко наказали

Проишествия

Сожители спрятали тела убитых женщин в диван и спали на нем
В московском метро загорелся поезд с пассажирами
Подробности кровавой расправы над официанткой в центре Москвы
Модель погибла от взрыва баллона взбитых сливок

Lifestyle

Михалков забрал себе песни Захаровой
Лучшие современные фильмы о войне
Названы любимые фильмы россиян
"Холодное танго": когда любовь страшнее смерти
Шоу-бизнес

Друг назвал Дану Борисову подлой

Стилист Рэй Самедов расставил все точки над i
Происшествия

В московском метро загорелся поезд с пассажирами

По предварительным данным, пожар случился из-за замыкания
Шоу-бизнес

Никита Михалков прилюдно пощупал Орнеллу Мути

Поведение режиссера не осталось без внимания публики
Шоу-бизнес

Бузова и Орбакайте оторвались на выпускном

Артисты вспомнили, как прощались со школой

Гороскоп

Ясновидящая сделала заявление о "пьяном" мальчике
У Голубкиной и Ливанова будет ребенок
Необычные сексуальные предпочтения Эммануэля Макрона
Астрологический прогноз с 19 по 25 июня

Фоторепортажи

Как живет мисс "Самые длинные ноги"
Сергей Зверев пришел к послу с вызывающим макияжем
Редникова выставила приплюснутую грудь
Звезды удивили платьями на красной дорожке ММКФ

Спорт

Предательница Степанова получала в России огромную зарплату
Порнозвезда готова обслужить всю сборную России по футболу
Пухлая Липницкая резко ответила на вопрос о беременности
Жену Карпина прозвали "конем с яйцами"

Регионы

Из крови "пьяного" мальчика неожиданно исчез алкоголь
Педофил из Хабаровска получал по 20 тысяч за каждого ребенка
Должница пыталась сбежать в Китай по паспорту близнеца
В Ставрополье при задержании ранили десятилетнюю девочку
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru