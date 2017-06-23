В Москве на зебре автобус насмерть сбил женщину

На западе столицы водитель автобуса сбил женщину, которая переходила дорогу по регулируемому переходу. Трагедия произошла на Аминьевском шоссе, передает агентство "Москва",
Женщина скончалась на месте. Пассажиры автобуса не пострадали. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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