Массажист создал на рабочем месте плантацию конопли

В одном из салонов красоты в столичном районе Гольяного нашли плантацию конопли. Как выяснилось, наркотик выращивал в подсобном помещении салона 36-летний массажист, передает телеканал "360".
Мужчина специально приобрел семена, удобрения, землю и горшки, а затем оборудовал самодельные парники в трех обычных шкафах. Там полицейские и обнаружили 19 кустов конопли.
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