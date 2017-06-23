В московском парке "Куркино" поймали педофила-туберкулезника

Столичные стражи порядка задержали мужчину, который подозревается в совершении развратных действий в отношении детей на территории парка "Куркино". Злоумышленника удалось поймать по горячим следам.

"Прибывшие сотрудники полиции на территории парка задержали подозреваемого – 33-летнего уроженца Ставропольского края, фактически находящегося на лечении в туберкулезной больнице, расположенной на Куркинском шоссе", – сообщил агентству городских новостей "Москва" источник в правоохранительных органах. Возбуждено уголовное дело.

