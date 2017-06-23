В московском метро загорелся поезд с пассажирами
По предварительным данным, пожар произошел, когда новый поезд "Москва" должен был начать движение. "Там был небольшой уклон, и поезд не тронулся на подъеме. Коротнуло напряжение, токоприемник загорелся", – сообщил очевидец.
Информации о пострадавших нет. Также неизвестно, на какой станции случилась поломка. В руководстве метрополитена происшествие не прокомментировали. Обстоятельства ЧП устанавливаются.
Поезда типа "Москва" были запущены в столичной подземке около двух месяцев назад. Стоимость новых составов – около десяти миллиардов рублей.
Неполадки с поездами начали возникать через две недели после запуска, сообщает Telegram-канал Mash. О поломках якобы сообщали работники метрополитена.
Напомним, в конце 2016 года Московский метрополитен был признан пожароопасным. В ходе проверки инспекторы только за неделю выявили около 700 нарушений. Среди самых частых – горючий мусор на станциях, курение пассажиров и работников в неположенных местах, отсутствие средств пожаротушения.
Телеведущая дала откровенное интервью
К сожалению, не всем удалось выглядеть достойно на красной ковровой дорожке
Стилист Рэй Самедов расставил все точки над i
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело