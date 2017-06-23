В московском метро загорелся поезд с пассажирами

В столичной подземке утром 23 июня загорелся поезд с пассажирами. Специалисты устанавливают причины ЧП.

По предварительным данным, пожар произошел, когда новый поезд "Москва" должен был начать движение. "Там был небольшой уклон, и поезд не тронулся на подъеме. Коротнуло напряжение, токоприемник загорелся", – сообщил очевидец.

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Информации о пострадавших нет. Также неизвестно, на какой станции случилась поломка. В руководстве метрополитена происшествие не прокомментировали. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Поезда типа "Москва" были запущены в столичной подземке около двух месяцев назад. Стоимость новых составов – около десяти миллиардов рублей.

Неполадки с поездами начали возникать через две недели после запуска, сообщает Telegram-канал Mash. О поломках якобы сообщали работники метрополитена.

Напомним, в конце 2016 года Московский метрополитен был признан пожароопасным. В ходе проверки инспекторы только за неделю выявили около 700 нарушений. Среди самых частых – горючий мусор на станциях, курение пассажиров и работников в неположенных местах, отсутствие средств пожаротушения.