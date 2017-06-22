Подробности кровавой расправы над официанткой в центре Москвы

Стали известны новые подробности кровавой расправы над официанткой одного из кафе в центре столицы. Как выяснилось, мужчина зарезал девушку из-за того, что она не согласилась выйти за него замуж.

Инцидент произошел днем 22 июня 2017 года в одном из столичных кафе на улице Машкова, сообщается на сайте столичного управления Следственного комитета России. Как выяснилось, незадолго до происшествия девушка познакомилась с мужчиной в социальных сетях. Источник в правоохранительных органах города отметил, что ее новый знакомый приехал в Россию из Киргизии, передает "Российская Газета".

Через некоторое время мужчина пришел к официантке на работу и сделал ей предложение руки и сердца. Получив отказ, несостоявшийся жених нанес своей возлюбленной не менее девяти ударов ножом, от которых она скончалась еще до приезда "скорой помощи".

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". "В настоящее время подозреваемый задержан, следователи работают на месте происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего", – сообщается на сайте ведомства.

Коллега погибшей сотрудницы заведения Ирина рассказала, что убийство произошло очень быстро, и никто из посетителей кафе не успел среагировать на действия мужчины. "Там реально секунды были. Вот раз, два... Все сидели, кто в телефоне, мы в меню смотрели", – цитирует ее "Пятый канал".

Напомним, ранее стало известно, что вооруженный ножом мужчина ворвался в кафе и сразу направился к официантке. Через некоторое время он схватил ее и начал кричать, что намерен ее убить. Находившийся в помещении сотрудник полиции попытался обезоружить подозреваемого, однако преступник успел нанести официантке несколько ударов. Убийцу удалось обезвредить одному из сотрудников заведения.