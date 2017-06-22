Мужчина зарезал официантку в центре Москвы

В одном из кафе в центре Москвы произошло жестокое убийство, передает Life.ru. Сообщается, что в заведение ворвался вооруженный ножом мужчина. Он схватил официантку и стал кричать, что намерен ее убить. В этом же помещении находился сотрудник полиции. Он попытался обезоружить подозреваемого, который в ответ начал наносить удары по официантке. Девушка упала на пол и одному из сотрудников кафе удалось обезвредить злоумышленника. На месте происшествия работает оперативно-следственная бригада. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.