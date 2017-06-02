Эмир Кустурица попал в больницу после ДТП
Авария произошла в Сербии, на участке трассы между Белградом и Чачаком. Mercedes, в котором ехал Эмир Кустурица, вылетел с шоссе в кювет.
Прибывшие на место ДТП врачи оказали пострадавшим первую помощь. После этого режиссера доставили в больницу города Валево для обследования, передает Dnevni Avaz.
Эмир Кустурица – автор фильмов "Черная кошка, белый кот", "Жизнь как чудо", "Завет" и многих других. Известен как участник фолк-рок группы The No Smoking Orchestra.
В 2016 году президент России Владимир Путин вручил сербскому кинодеятелю орден Дружбы за значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами, сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом. Тогда же Кустурица сообщил о планах снять кино в России.
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