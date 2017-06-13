Раненная в живот беременная москвичка сбежала из больницы

В столице беременная 28-летняя женщина сбежала из лечебного учреждения, куда ее доставили с огнестрельными ранениями передней поверхности брюшной стенки и левой голени. Инцидент произошел в больнице имени Боткина, передает агентство "Москва".

Дежурный врач отметил, что пострадавшая, срок беременности которой составлял 13 недель, отказалась от медицинской помощи. По его словам, в женщину стреляли у входа в метро на территории Белорусского вокзала. Полиция ведет проверку.