Раненная в живот беременная москвичка сбежала из больницы

В столице беременная 28-летняя женщина сбежала из лечебного учреждения, куда ее доставили с огнестрельными ранениями передней поверхности брюшной стенки и левой голени. Инцидент произошел в больнице имени Боткина, передает агентство "Москва".
Дежурный врач отметил, что пострадавшая, срок беременности которой составлял 13 недель, отказалась от медицинской помощи. По его словам, в женщину стреляли у входа в метро на территории Белорусского вокзала. Полиция ведет проверку.
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