В центре Москвы горит здание МИСиС

В здании Московского института стали и сплавов (МИСиС) на Ленинском проспекте в центре Москвы произошел пожар, передает сайт НТВ.Ru. Сообщается, что холл на первом этаже здания сильно задымлен, проводится эвакуация. Отметим, по другим данным пожар произошел в расположенном по соседству на Крымском валу бизнес-центре. На месте работают десять пожарных расчетов. Очевидцы выкладывают в Сеть фотографии с места событий.

Публикация от Дмитрий Коршунов (@korshunov_di) Июн 10 2017 в 5:42 PDT