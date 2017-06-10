В центре Москвы горит здание МИСиС

В здании Московского института стали и сплавов (МИСиС) на Ленинском проспекте в центре Москвы произошел пожар, передает сайт НТВ.Ru. Сообщается, что холл на первом этаже здания сильно задымлен, проводится эвакуация. Отметим, по другим данным пожар произошел в расположенном по соседству на Крымском валу бизнес-центре. На месте работают десять пожарных расчетов. Очевидцы выкладывают в Сеть фотографии с места событий.
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