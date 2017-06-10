В Харькове из гранатомета обстреляли офисное здание

В ночь на 10 июня злоумышленники обстреляли недостроенное офисное здание в Харькове из гранатомета. Были повреждены окна и стена. В результате происшествия никто не пострадал. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное повреждение имущества".

На 23 Августа неизвестные обстреляли офисный центр из гранатомета https://t.co/nsGT44gV7t pic.twitter.com/lebJU3CJUZ — Харьков Таймс (@timeskhua) 10 июня 2017 г.