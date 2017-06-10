Агрессивный подросток до полусмерти забил товарища

Установленные неподалеку от станции метро "Пролетарская" в Таганском районе в центре Москвы камеры наружного наблюдения сняли конфликт, произошедший между двумя молодыми людьми. На записи видно, как один юноша подходит к другому и о чем-то с ним разговаривает. Беседа заканчивается тем, что оппонент наносит ему мощный удар в голову, а потом начинает беспорядочно бить до тех пор, полка тот не падает. После этого агрессивный подросток не успокаивается, а начинает прыгать на поверженном противнике.

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