Агрессивный подросток до полусмерти забил товарища
Запись избиения опубликовал телеканал "360". Сообщается, что пострадавшего – 16-летнего молодого человека – доставили в реанимационное отделение Морозовской больницы. При этом он был знаком со своим обидчиком – на место происшествия подростки пришли вместе. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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