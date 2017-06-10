В Амстердаме машина въехала в толпу

Автомобиль въехал в людей недалеко от центрального вокзала в Амстердаме. Водитель задержан, передает издание The Mirror.
#BrekingNieuws Auto op de vlucht raakt voetgangers bij Amsterdam CS https://t.co/WFVLOCHsp5 pic.twitter.com/Idw95PNHZx– BrekingNieuws (@BrekingNieuws) 10 июня 2017 г.
По предварительным данным, в результате инцидента ранены пять человек. Троим из них помощь была оказана на месте, двое госпитализированы.
В Амстердаме автомобиль въехал в толпу людей https://t.co/7WUZxSpGB4 pic.twitter.com/EIyND8KP12– Пятый канал Новости (@5tv) 10 июня 2017 г.
Автомобиль заехал на пешеходную часть улицы. Причина аварии пока не сообщается.
Auto rijdt op mensen in op het #Stationplein in Amsterdam Meerdere gewonden. pic.twitter.com/gD8qU1eHJQ– Robby Hiel (@PersburoUNN) 10 июня 2017 г.
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