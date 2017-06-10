В Амстердаме машина въехала в толпу

Автомобиль въехал в людей недалеко от центрального вокзала в Амстердаме. Водитель задержан, передает издание The Mirror.

По предварительным данным, в результате инцидента ранены пять человек. Троим из них помощь была оказана на месте, двое госпитализированы.

В Амстердаме автомобиль въехал в толпу людей https://t.co/7WUZxSpGB4 pic.twitter.com/EIyND8KP12 – Пятый канал Новости (@5tv) 10 июня 2017 г.

Автомобиль заехал на пешеходную часть улицы. Причина аварии пока не сообщается.



Auto rijdt op mensen in op het #Stationplein in Amsterdam Meerdere gewonden. pic.twitter.com/gD8qU1eHJQ – Robby Hiel (@PersburoUNN) 10 июня 2017 г.



