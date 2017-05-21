На юго-западе Москвы нашли тело со связанными руками

Тело 34-летнего мужчины было обнаружено в его собственной квартире на улице Рокотова. На голове у жертвы был надет полиэтиленовый мешок, руки и ноги – связаны пластиковыми стяжками, передает Life.ru. Полиция нагрянула в квартиру после обращения брата погибшего. Тот рассказал, что получил странное сообщение от лица родственника через интернет. "Я готов, приезжай, похорони меня", – говорилось в послании. Обстоятельства смерти мужчины устанавливаются.