На юго-западе Москвы нашли тело со связанными руками

Тело 34-летнего мужчины было обнаружено в его собственной квартире на улице Рокотова. На голове у жертвы был надет полиэтиленовый мешок, руки и ноги – связаны пластиковыми стяжками, передает Life.ru. Полиция нагрянула в квартиру после обращения брата погибшего. Тот рассказал, что получил странное сообщение от лица родственника через интернет. "Я готов, приезжай, похорони меня", – говорилось в послании. Обстоятельства смерти мужчины устанавливаются.
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