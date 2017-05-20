Пилот "Формулы-1" попал в реанимацию в Москве

Первый российский пилот "Формулы-1" Сергей Злобин попал в реанимацию в Москве с внутренним кровотечением, передает Life.ru. Сообщается, что у 46-летнего спортсмена произошли осложнения после операции по удалению гланд. Мужчина самостоятельно обратился в клинику за помощью.
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