Пилот "Формулы-1" попал в реанимацию в Москве

Сбой связи в России Страсти вокруг Максаковой Дом-2 Гороскоп Главные события Москвы

Самое читаемое

Жена застала Малахова спящим с Бузовой
Пригожин огорошил известием о Максаковой
В семье звезды "Дома-2" случилось страшное горе
Родная сестра Жанны Фриске борется с раком
Пластический хирург посчитал операции Пугачевой
партнеры
Суббота 20 мая
Лента новостей
15:04
Потеплению в Москве предсказали быстрый конец
14:52
Яркие образы Гоши Куценко
14:30
Порошенко грозит жителям Донбасса новыми Т-80
14:14
Российские керлингистки готовятся побеждать на Олимпиаде
13:47
В центре Москвы иномарка упала в реку
13:01
Инна Чурикова стала британкой
11:39
Замужнюю учительницу из Канады осудили за оргию со школьниками
11:00
Гоша Куценко рассказал о разводе
10:34
Ученые научили организм самостоятельно побеждать рак
10:21
У 52-летней Моники Белуччи будет ребенок
23:10
Шепелев откровенно о воровстве денег Фриске
22:51
Ковальчук подставила Кудрявцеву в день рождения
22:01
На месте взрыва в Сочи ищут выживших
21:57
Найдена практическая польза грусти
21:51
Взрыв в Сочи разрушил дом
21:35
Максакова рассказала о тестостероне Вороненкова
21:33
Шоколад из России обложат пошлинами на Украине
21:26
Пентагон рассказал о повторении ударов США по Сирии
20:54
Захарова показала явление бобров москвичам
20:41
Лучшие декольте Канн
20:35
Над Ташкентом заметили НЛО (видео)
20:10
В убежище террористов в Дагестане нашли бомбу
20:06
Украинским журналистам грозит суд за призывы расстреливать ветеранов
19:49
В работе Twitter произошел двойной сбой
19:25
Корчевников выгнал с позором Джигурду
19:09
Фестиваль "Российская студенческая весна" завершается в Москве
19:08
Сбой связи в России ударил по таксистам
18:57
Кремль о встрече Путина с самым скандальным президентом
18:57
Киркоров разгромил "французика" Маруани в суде
18:44
В Кировской области отметили День посадки леса
18:28
Смерть близких сильно ударила по шокированному Питту
18:25
Полицейские устроили погоню со стрельбой за угонщиком
18:18
Крупный пожар под Вологдой оставил десятки людей без жилья
18:09
Божена Рынска закатила скандал в Каннах
18:07
Пенсионерка-геймер стала звездой Сети
17:59
Автомобиль пошел кувырком из-за открытого люка (видео)
17:48
Глобальное потепление ставит крест на вкусном кофе
17:40
Киев объяснил дело против Сталина и Берии
17:33
Пчелы превратили дом американки в гигантский улей (видео)
17:31
МВФ дал России совет по пенсиям
17:24
Как менялась Лера Кудрявцева
17:12
В Петербурге разгорелся секс-скандал с воспитанниками детдома
17:06
Правота Усманова в споре с Навальным доказана документами
17:06
России предсказали глобальный голод
16:46
Неузнаваемая Пугачева потрясла россиян
16:38
В Каннах освистали скандальную премьеру корейского режиссера
16:35
Политики США попали в черный список за удар по Порошенко
16:16
Дворцовый мост станет фиолетовым
16:07
Немецкая красавица стала "пивной королевой" (видео)
15:49
Солнцев врезал любовнику Бузовой за ложь
15:38
В Сети появились снимки подземного "города" нацистов
15:37
Лео Ди Каприо бросил сногсшибательную невесту
15:35
Продавец автосалона разбил спорткар за 13 миллионов
15:33
На малолетнего сына Фриске повесили многомиллионный долг
15:27
Названа причина массового сбоя связи в России
15:21
Потеря сына Ирины Муравьевой обернулась скандалом
15:14
Топ-10 смертельно опасных садовых растений
15:01
Учительница устроила драку со школьницами
15:00
Ева Польна сбежала в Париж
14:51
Россияне назвали главную заслугу Путина
14:45
Назван стартовый район программы реновации
14:37
Московская реновация станет примером для регионов
14:34
Познер позабавился с Макаревичем
14:31
Учительница променяла церковь на порно
14:20
Зараженное гриппом мясо птицы проникло в Россию
14:10
Российские курорты сдали позиции зарубежным
14:09
Дочь миллионера готова порвать Кафельникову за ее слова
14:08
Воля устроил сцену ревности Утяшевой
14:07
День детских организаций отмечают с размахом
14:02
Шепелев потерпел фиаско
14:00
Госдума упрощает избирательные процедуры
13:50
В России произошел массовый сбой мобильной связи
13:48
Мать рассказала о женитьбе Тодоровского на беременной подружке
13:26
Госдума продолжит принимать предложения по реновации
13:18
Как проехать в метро за один рубль
13:10
В Госдуме пройдут парламентские слушания по реновации
13:07
Танцующий богатырь из трейлера Disney бьет рекорды (видео)
13:05
Борщева подсадила дочерей на Бузову
12:52
Аварийное жилье могут включить в программу реновации
12:45
В сети "МегаФон" произошел массовый сбой
12:41
В законе пропишут возможность отказа от реновации
12:38
Джигурда сокрушил беременную Анисину
12:35
Флагманский фрегат стал позором флота Украины
12:29
В Швеции отменили арест Ассанжа
12:18
В Крыму готовятся к наплыву киевских диверсантов
12:17
Случайная беременность прибавила Ручке проблем
12:17
На Марсе найден кассовый аппарат
12:16
ЦБ предупредил россиян о росте цен на продукты
12:16
Кафельникова – известной певице: Гори в аду
12:12
Калашникова показала округлившийся живот
12:09
Прием поправок в законопроект о реновации продлен
11:47
Лидер Soundgarden Крис Конелл покончил с собой
11:32
России и Белоруссии предсказали новую "братскую войну"
11:27
Медленный интернет признали угрозой для здоровья
11:24
Дочь Гогунского пожаловалась на Пугачеву
11:13
Почему москвичи выбирают реновацию
11:12
После позора Юля Ковальчук прячет фигуру
11:12
Главные события Москвы с 19 по 25 мая
11:11
Ребенка Алены Кравец затравили в школе
11:03
Мутко заявил об отставке Исинбаевой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Максакова рассказала о тестостероне Вороненкова
На малолетнего сына Фриске повесили многомиллионный долг
Почему у Андрея Малахова нет детей
Шепелев потерпел фиаско
Шепелев откровенно о воровстве денег Фриске
Назван стартовый район программы реновации
Происшествия

Пилот "Формулы-1" попал в реанимацию в Москве

прочитано 306 раз

Первый российский пилот "Формулы-1" Сергей Злобин попал в реанимацию в Москве с внутренним кровотечением, передает Life.ru. Сообщается, что у 46-летнего спортсмена произошли осложнения после операции по удалению гланд. Мужчина самостоятельно обратился в клинику за помощью.

20 мая 2017, 13:42

комментарии

Политика

Кремль о встрече Путина с самым скандальным президентом
Политики США попали в черный список за удар по Порошенко
Трамп придумал план мести Обаме
Мечтательный Порошенко пригрозил переименовать Крым

Шоу-бизнес

Ирина Шейк в бикини лишила поклонников дара речи
Боня в кружевах и перьях опозорилась в Каннах
Калашникову заподозрили в связи с сыном Копенкиной
Гоша Куценко рассказал о разводе

Проишествия

Опубликованы страшные кадры наезда на толпу в Нью-Йорке
Чашка кофе спасла итальянцу жизнь
Олланд умер от рака на Лазурном Берегу
Внедорожник на скорости протаранил мужчину (видео)

Lifestyle

Инна Чурикова стала британкой
В Каннах освистали скандальную премьеру корейского режиссера
Познер позабавился с Макаревичем
Танцующий богатырь из трейлера Disney бьет рекорды (видео)
Культура

Инна Чурикова стала британкой

Звезда фильмов "Ширли-мырли" и "Курочка Ряба" обосновалась в центре Лондона
Общество

Максакова рассказала о тестостероне Вороненкова

Она считает, что отсутствие этого вещества не дает критикам ее супруга мыслить здраво
Шоу-бизнес

Гоша Куценко рассказал о разводе

Актер отметил, что им с первой женой удалось сохранить хорошие отношения
Общество

Замужнюю учительницу из Канады осудили за оргию со школьниками

Родители пострадавших учеников называют женщину хищницей

Гороскоп

У 52-летней Моники Белуччи будет ребенок
Варум и Агутин не могут быть вместе
Мирошниченко предупредили о проблемах со здоровьем
Полезные советы для успешной сдачи ЕГЭ

Фоторепортажи

Яркие образы Гоши Куценко
Лучшие декольте Канн
Как менялась Лера Кудрявцева
Газманов и Арзамасова показали чувства на красной дорожке

Спорт

Мутко заявил об отставке Исинбаевой
Травмированной Липницкой дали еще один шанс
Детей Шумахера из-за 900 тысяч хотел убить Хусейн
Боец Джефф Монсон решил разводить медведей в России

Регионы

Пенсионерка-геймер стала звездой Сети
В Петербурге разгорелся секс-скандал с воспитанниками детдома
Учительница устроила драку со школьницами
Зараженное гриппом мясо птицы проникло в Россию
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru