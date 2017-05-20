Побоище в китайском ресторане попало на видео
По всей видимости, конфликт разгорелся из-за шумной детской игры. На записи видно, как одна из посетительниц не выдерживает и пинает стул, за которым спрятался ребенок. На защиту тут же бросается мать девочки, завязывается драка с постоянно меняющимся числом участников. К ней присоединяются официанты и другие посетители. На финальных кадрах ролика видно, как один из работников заведения бьет по лицу одну из посетительниц. В зале же осталась лишь маленькая девочка, которая тихо стоит у стенки, не понимая, что ей делать.
Звезда фильмов "Ширли-мырли" и "Курочка Ряба" обосновалась в центре Лондона
Она считает, что отсутствие этого вещества не дает критикам ее супруга мыслить здраво
Экс-солистку "Блестящих" уличили в женском коварстве
Телеведущий после заседания суда поделился негодованием