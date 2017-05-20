Побоище в китайском ресторане попало на видео

В Сети набирает популярность видео, записанное камерой наблюдения в одном из ресторанов города Далянь в провинции Ляонин на северо-востоке Китая. Произошедшее в заведении многие называют не иначе как побоище.

По всей видимости, конфликт разгорелся из-за шумной детской игры. На записи видно, как одна из посетительниц не выдерживает и пинает стул, за которым спрятался ребенок. На защиту тут же бросается мать девочки, завязывается драка с постоянно меняющимся числом участников. К ней присоединяются официанты и другие посетители. На финальных кадрах ролика видно, как один из работников заведения бьет по лицу одну из посетительниц. В зале же осталась лишь маленькая девочка, которая тихо стоит у стенки, не понимая, что ей делать.