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Няня похитила из квартиры в Москве три миллиона рублей

прочитано 501 раз

В Москве по подозрению в совершении кражи была задержана 30-летняя уроженка одной из стран Центральной Азии. По версии следствия, женщина на протяжении нескольких месяцев работала няней в одной из московских семей, после чего, воспользовавшись доверительными отношениями, похитила из квартиры своих работодателей три миллиона рублей, передает "Интерфакс". По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемая помещена под стражу.

20 мая 2017, 11:44

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