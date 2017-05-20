Няня похитила из квартиры в Москве три миллиона рублей

В Москве по подозрению в совершении кражи была задержана 30-летняя уроженка одной из стран Центральной Азии. По версии следствия, женщина на протяжении нескольких месяцев работала няней в одной из московских семей, после чего, воспользовавшись доверительными отношениями, похитила из квартиры своих работодателей три миллиона рублей, передает "Интерфакс". По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемая помещена под стражу.
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