В метро Москвы обнаружен подозрительный предмет

В поезде на станции "Савеловская" Серпуховско-Тимирязевской (серой) линии Московского метрополитена был обнаружен подозрительный предмет, передает агентство городских новостей "Москва". "Состав проследовал в тупик, на месте оперативные службы, работает кинолог", – рассказал представитель правоохранительных органов столицы. Произошедшее не повлияло на интервалы движения поездов. Подземка работает в штатном режиме.