Опубликованы страшные кадры наезда на толпу в Нью-Йорке

Полиция выложила в Сеть шокирующие кадры трагедии на Таймс-сквер в Нью-Йорке, где водитель Ричард Рохас въехал в толпу. Бывший военный признался, что хотел умереть и надеялся, что его при задержании застрелят стражи порядка.

Момент трагедии зафиксировали камеры уличного наблюдения. Бордовая Honda, двигавшаяся со скоростью 50 километров в час, врезалась в толпу прохожих на самой многолюдной улице Нью-Йорка в час пик.

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На месте происшествия сделала селфи бывшая жена президента США Дональда Трампа, киноактриса Марла Мейпл, сообщает URA.RU. Она выложила фото в свой аккаунт в Instagram и через некоторое время удалила его. Однако СМИ успели скопировать изображение блондинки в солнцезащитных очках и наушниках.



Бывшая возлюбленная Трампа прогуливалась по городу с другом. Узнав о ЧП, Мейпл поспешила на Таймс-сквер, где сфотографировалась и сняла видео. Также актриса предложила помощь пострадавшим.

Медэксперты установили, что водитель автомобиля Honda был трезв. Полицейским злоумышленник заявил, что слышал некие голоса и предчувствовал скорую смерть. Отмечается, что он уже привлекался к ответственности.





Напомним, что трагедия произошла днем 18 мая в центре Нью-Йорка: машина протаранила толпу пешеходов на тротуаре. В результате погибла 18-летняя девушка, более 20 человек пострадали. Виновником ЧП оказался 26-летний ветеран Военно-морских сил США, житель Бронкса Ричард Рохас.