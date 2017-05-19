Опубликованы страшные кадры наезда на толпу в Нью-Йорке
Момент трагедии зафиксировали камеры уличного наблюдения. Бордовая Honda, двигавшаяся со скоростью 50 километров в час, врезалась в толпу прохожих на самой многолюдной улице Нью-Йорка в час пик.
На
месте происшествия сделала селфи бывшая жена президента США
Дональда Трампа, киноактриса Марла Мейпл, сообщает URA.RU. Она выложила фото в свой
аккаунт в Instagram и через некоторое время удалила его. Однако СМИ успели
скопировать изображение блондинки в солнцезащитных очках и наушниках.
Бывшая возлюбленная Трампа прогуливалась по городу с другом. Узнав о ЧП, Мейпл поспешила на Таймс-сквер, где сфотографировалась и сняла видео. Также актриса предложила помощь пострадавшим.
Медэксперты установили, что водитель автомобиля Honda был трезв. Полицейским злоумышленник заявил, что слышал некие голоса и предчувствовал скорую смерть. Отмечается, что он уже привлекался к ответственности.
Напомним, что трагедия произошла днем 18 мая в центре Нью-Йорка: машина протаранила толпу пешеходов на тротуаре. В результате погибла 18-летняя девушка, более 20 человек пострадали. Виновником ЧП оказался 26-летний ветеран Военно-морских сил США, житель Бронкса Ричард Рохас.
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