Смертельный наезд на толпу в Нью-Йорке устроил бывший военный

Следователи установили личность водителя, въехавшего в прохожих на легковом автомобиле на Таймс Сквейр в Нью-Йорке. Как выяснилось, за рулем машины находился бывший военнослужащий Ричард Рохас.

Водитель автомобиля Honda на большой скорости выехал на встречную полосу, после чего повел машину на пешеходную зону, передает Reuters. В результате происшествия погибла 18-летняя девушка, пострадали еще как минимум 23 человека, уточняет Fox News. Ричард Рохас пытался сбежать с места преступления, однако его задержали прохожие, которые не отпускали его до прибытия сотрудников правоохранительных органов.

What's happening in Times Square?? This car was in the sidewalk and people are on the streets pic.twitter.com/PsepRtfrAr — gb (@gb__) 18 мая 2017 г.

По словам очевидцев, мужчина сбил пешеходов не случайно, а действовал намеренно. По их словам, автомобиль двигался на скорости более 120 километров в час.

Times Square just went nuts. People screaming and running, the place is swarming with emergency vehicles and cops. People injured. WTF pic.twitter.com/oqQFcr75Uh — Josh Silverman (@Bad_Episode) 18 мая 2017 г.

Власти Нью-Йорка сообщили, что трагедия носит "локальный характер" и не имеет отношения к терроризму. По данным следствия, 26-летний мужчина во время происшествия находился в нетрезвом виде, передает NBC New York. Американские СМИ сообщили, что задержанный уже дважды привлекался к ответственности за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Crazy car crash in the middle of Times Square. We are being told to shelter in place pic.twitter.com/jvEhISIhcn — Christopher Rudolph (@chrisreindeer) 18 мая 2017 г.

Пользователи социальных сетей опубликовали множество фотографий с места инцидента, многие из них сопровождались паническими комментариями об огромном количестве пострадавших. "Что происходит на Таймс Сквейр? Эта машина была на пешеходном тротуаре, а люди на проезжей части", – написал gb.

nyc times square car in flames https://t.co/8VqYchgLKk — Richard D. (@flacoman91) 18 мая 2017 г.

"Никто не предполагал, что это может произойти", – рассказала Кристен Бойс, которая чудом избежала наезда автомобиля. "Мы побежали, мы не знали, есть ли еще одна сбивающая людей машина, мы не понимали, что происходит. Все были в панике", – вспомнила она.

In Pictures: Car slams into car in Times Square https://t.co/S1lYLFFBUr pic.twitter.com/yJG68fuy73 — NBC New York (@NBCNewYork) 18 мая 2017 г.

Напомним, ранее стало известно, что мужчина на огромной скорости въехал в толпу прохожих на Таймс Сквейр в Нью-Йорке. Стражи порядка огородили место происшествия, на площадь приехали несколько пожарных машин и карет скорой помощи.