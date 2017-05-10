Умер актер из "Убить Билла" Майкл Паркс

В США на 78-м году жизни умер известный актер и певец Майкл Паркс. Зрителям он запомнился по ролям в фильме "Убить Билла" и сериале "Твин Пикс".

О смерти артиста сообщил его друг, режиссер Кевин Смит, в социальной сети Instagram. "Майкл был и останется навсегда лучшим актером, которого я знал", – написал он.