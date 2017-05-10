Российский вертолет обстреляли в Конго

В Республике Конго российский вертолет Ми-8 попал под обстрел. Машина и экипаж работают по контракту с ООН.

"Во время полета пилоты почувствовали удар в районе хвостовой части машины. На постполетном осмотре на хвостовой балке вертолета было обнаружено пулевое отверстие", – сообщил источник, знакомый с ситуацией. Проводится разбирательство, передает "Интерфакс".

