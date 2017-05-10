На МКАД похитили девушку

На внутренней стороне МКАД в Москве, в районе бизнес-парка "Гринвуд", неизвестные похитили девушку. Преступники силой посадили жертву в салон иномарки и скрылись, передает "Газета.ru".

Для их поимки был объявлен план "Перехват". Обстоятельства происшествия устанавливают полицейские.