Станцию "Новые Черемушки" в Москве затопило кипятком

В Москве на станции метро "Новые Черемушки" произошел прорыв трубы горячего водоснабжения. В результате на платформу хлынула горячая вода.
Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать подтопление. Северный выход со станции перекрыт, южный работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе подземки.
15:00. Ст Новые Черемушки. Северный вестибюль. Причина закрытия вестибюля - прорыв трубы горячего водоснабжения.— Московское метро (@MetroOperativno) 10 мая 2017 г.
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