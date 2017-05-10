Станцию "Новые Черемушки" в Москве затопило кипятком

В Москве на станции метро "Новые Черемушки" произошел прорыв трубы горячего водоснабжения. В результате на платформу хлынула горячая вода.

Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать подтопление. Северный выход со станции перекрыт, южный работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе подземки.