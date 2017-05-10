Меткий гольфист убил птицу на лету

Видео происшествия появилось в Сети. Играя в гольф, мужчина случайно попал мячом в птицу.

Птица пролетала над полем для гольфа в момент, когда мужчина ударил по мячу. От удара пернатое упало замертво. Гольфист, судя по всему, не поверил своим глазам: схватившись за голову, он некоторое время смотрел на круги, расходившиеся по поверхности пруда, куда рухнула птица.