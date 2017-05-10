Автор Children Роберт Майлз умер от тяжелой болезни

Автор легендарной композиции Children Роберт Майлз скончался в Испании в возрасте 47 лет. В последние годы жизни талантливый диджей и композитор боролся с тяжелым заболеванием.

Майлз с раннего детства обучался игре на фортепиано, его интересовали различные музыкальные направления. Уже в 17 лет он попробовал себя в роли диджея, и это ему очень понравилось.

Итальянский юноша быстро завоевал симпатии публики. Позднее он создал новое направление в музыке – дрим-хаус. В 26 лет выпустил свой самый знаменитый хит – Children. Буквально за пару недель композиция покорила Европу и разошлась в количестве 30 тысяч экземпляров.

В последующие 23 года Майлз выпустил шесть культовых альбомов и записал немало хитов. У него всегда было много идей и творческих планов. О кончине Роберта сообщил его близкий друг Джо Т. Ванелли на своей странице в Facebook. "В смерть великого артиста сложно поверить. Он был частью моей жизни, я работал с ним как продюсер. Мне будет не хватать наших перепалок, шуток, споров, ругани, но больше всего мне будет не хвать твоего таланта находить уникальное звучание. Прощай, Роберто", – написал он.

Известно, что в последние несколько лет музыкант боролся с тяжелой болезнью. О дате и месте прощания будет сообщено позднее.