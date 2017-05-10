Умер известный российский кинокритик

Режиссер Виталий Манский на своей странице в Facebook сообщил о смерти российского кинокритика Даниила Дондурея. "Я хотел бы сейчас бесконечно говорить об этом чистейшем и одновременно умнейшем человеке, что само по себе абсолютная уникальность, но в голове все мысли путаются", – признался он. "У нас с Наташей куплены билеты, мы через два дня должны были вылететь к Дане в Израиль. У Дани 19 мая день рождения..." – добавил Манский.