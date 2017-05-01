В Москве мужчина выпал из окна на школьника

На юго-востоке Москвы в районе Некрасовка мужчина выпал из окна жилого дома. Житель столицы приземлился на 9-летнего мальчика, который стоял рядом со зданием.
В результате происшествия мужчина скончался, ребенок был госпитализирован с тяжелыми травмами, передает Life.ru. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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