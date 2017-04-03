Названо число погибших во время взрыва в метро Петербурга

Очевидцы взрыва в Санкт-Петербурге сообщили подробности трагедии. В результате происшествия погибли порядка десяти человек, пострадали около 30, передает Life.ru.

По предварительным данным, среди пострадавших есть дети, сообщает РИА Новости. На станция "Технологический институт" и "Сенная площадь" объявлена эвакуация.