Названо число погибших во время взрыва в метро Петербурга

Очевидцы взрыва в Санкт-Петербурге сообщили подробности трагедии. В результате происшествия погибли порядка десяти человек, пострадали около 30, передает Life.ru.
По предварительным данным, среди пострадавших есть дети, сообщает РИА Новости. На станция "Технологический институт" и "Сенная площадь" объявлена эвакуация.
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