Опрокинувшийся грузовик перекрыл полосу МКАД

На 46-м километре МКАД грузовик Mercedes столкнулся с легковушкой. От удара большегруз опрокинулся и заблокировал одну полосу дороги, передает РЕН ТВ.

По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Движение в районе автоаварии затруднено.