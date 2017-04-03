Опрокинувшийся грузовик перекрыл полосу МКАД

На 46-м километре МКАД грузовик Mercedes столкнулся с легковушкой. От удара большегруз опрокинулся и заблокировал одну полосу дороги, передает РЕН ТВ.
По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Движение в районе автоаварии затруднено.
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