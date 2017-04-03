В московской школе на перемене ребенку сломали позвоночник

На перемене в столичной школе 11-летний мальчик получил тяжелую травму спины. По предварительным данным, во время игры ребенок упал на живот, а сверху его придавил одноклассник, передает Life.ru.

В итоге четвероклассника госпитализировали. Врачи диагностировали у него компрессионный перелом 11-го грудного позвонка.