В московской школе на перемене ребенку сломали позвоночник

На перемене в столичной школе 11-летний мальчик получил тяжелую травму спины. По предварительным данным, во время игры ребенок упал на живот, а сверху его придавил одноклассник, передает Life.ru.
В итоге четвероклассника госпитализировали. Врачи диагностировали у него компрессионный перелом 11-го грудного позвонка.
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