На севере Москвы мужчина зарезал собутыльника

В одной из квартир на 9-й Северной линии в столице обнаружен мертвым мужчина. По подозрению в убийстве задержан его приятель, передает "360 Подмосковье".
По данным полиции, после совместного употребления алкоголя между друзьями произошел конфликт, в ходе которого один накинулся с ножом на другого. Зарезав собутыльника, москвич скрылся с места преступления.
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