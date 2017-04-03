На севере Москвы мужчина зарезал собутыльника

Взрыв в метро Петербурга Задержание главы Удмуртии Украина лишила Самойлову "Евровидения" Особое мнение Дом-2

Самое читаемое

Беркова выходит замуж за Стоянова
Максакова выдвинула ультиматум матери
Победитель "Битвы экстрасенсов" разоблачил Пореченкова
Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
Опубликовано видео с места взрыва в метро Петербурга
партнеры
Вторник 4 апреля
Лента новостей
18:26
Фельдшера признали виновной в гибели детей на Сямозере
18:07
"Единая Россия" выберет темы для дебатов на праймериз
17:47
Опыт расселения пятиэтажек распространят на всю Россию
17:40
Звезду "Дома-2" после бесстыжего видео бросил любовник
17:28
В Петербурге закрыли станцию метро
17:01
В Москве появился свой Гонконг
16:56
Известная певица назвала виновных в утечке "голых" фото
16:53
Медведев высказался о "компромате"
16:51
Порошенко убивает Украину за миллиард от МВФ
16:51
Цены в клинике Малышевой возмутили россиян
16:48
Чем предстоит заняться Бречалову на посту губернатора
16:23
Игорь Николаев поддержал рыдающего Илью Резника
16:20
Кто управляет Дианой Шурыгиной
16:11
Бывшему главе Удмуртии предъявили обвинения
16:04
Почему Порошенко наплевал на теракт в Петербурге
16:03
Москвичи выиграют от расселения хрущевок
15:41
Бречалова назначили исполняющим обязанности главы Удмуртии
15:34
В Коми инвалида убили хлебным мякишем
15:26
Путин обсудил с Меркель и Олландом теракт в метро Петербурга
15:19
Ваенга сразила наповал обнаженной грудью
15:14
Билана подняли на смех за странные действия
15:10
В Госдуме почтили память погибших в метро Петербурга
14:59
Мама запрещала Лаврову танцевать с мальчиками
14:42
Госдума поможет Москве с расселением хрущевок
14:30
В организации петербургского теракта подозревали капитана
14:27
Пугачеву охватила паника после взрыва в Петербурге
14:23
Отстранение Самойловой осчастливило Порошенко
13:53
Участников "Евровидения" поменяли на Водянову
13:42
Фетисов выругался из-за запрета Овечкину ехать на Олимпиаду
13:40
Путин уволил главу Удмуртии в связи с утратой доверия
13:32
Отар Кушанашвили обозвал Катю Лель
13:19
Официальный портрет Меланьи Трамп вызвал скандал в США
13:11
Число пострадавших при теракте в метро Петербурга возросло до 61
13:06
Сотникова сбежала к Плющенко
12:56
Жена показала исхудавшего Крутого после болезни
12:44
Дочь Джеки Чана пыталась убить себя
12:41
Валерий Леонтьев: Нож к горлу и плевок в душу
12:34
Станция метро "Смоленская" изменила режим работы
12:20
Врачи нашли рак у девушки по фото в соцсетях
12:19
Машинист поезда рассказал о первых минутах после взрыва
12:09
Украина готова помочь России с расследованием теракта в метро
12:05
ВЦИОМ: 80% жителей московских пятиэтажек поддержали программу реновации
12:05
Вейперы высмеяли теракт в питерском метро
11:42
Украина обиделась на "Евровидение"
11:39
В центре Москвы нашли уникальный клад эпохи Екатерины II
11:22
Родион Газманов о концерте Макаревича в день взрыва
11:19
Число жертв взрыва в метро Петербурга выросло до 14
11:14
Тела двух мужчин нашли в багажнике Mercedes в Подмосковье
11:12
Питерский смертник был работником суши-бара
11:02
Как петербуржцев спасли от нового взрыва
11:00
Безработный москвич насмерть забил любовницу
10:51
Путин ограничил перевод денег на Украину
10:47
Напавший на двух девочек в Москве маньяк попал на видео
10:45
Почему Гузеева разъехалась с мужем
10:37
Макаревич эмоционально высказался о концерте в день трагедии
10:34
За что задержали главу Удмуртии Соловьева
10:30
Выжившая в теракте: После взрыва у меня загорелись волосы
10:13
Дмитрию Нагиеву желают здоровья в день траура
10:10
Спецслужбы знали о готовящихся в Петербурге терактах
10:02
МЧС опубликовало список пострадавших при взрыве в метро Петербурга
09:25
Расстрелянный полицейский умер с правами своего убийцы в руках
09:21
Как менялся Дмитрий Нагиев
09:03
Известный певец оправдался за фото голых Чумакова и Ковальчук
08:54
Куда уехать в отпуск за 20 тысяч рублей
08:52
Максакова уехала из Москвы после слов о Вороненкове
08:48
Мнение: Mercedes GLC 250 – компактный и симпатичный
08:44
Опубликованы фото жертв теракта в метро Петербурга
08:42
Бузову застыдили за ее поступок после теракта
08:32
Петербургским смертником оказался гражданин России
08:30
Глава Удмуртии задержан и этапирован в Москву
08:27
Стоит ли выполнять капризы ребенка
08:02
Тела погибших при теракте вывезли из метро Петербурга
23:32
Родственница экс-солиста "На-На" погибла при взрыве в метро
21:58
Похороны Евтушенко перенесли
21:47
Момент взрыва в метро Петербурга показали на видео
21:27
Хвастун Порошенко "забыл" о теракте в Петербурге
21:06
Назван тип сработавшей в метро Петербурга бомбы
20:52
Порошенко выпросил миллиард у МВФ
20:49
Метро Санкт-Петербурга возобновило работу
20:29
Машиниста взорванного поезда увезли на допрос
20:25
Россия скорбит о жертвах теракта в Петербурге
20:11
Чудом выжившие при теракте в метро Петербурга
19:56
По делу о теракте в Петербурге в розыск объявлены два человека
19:50
Как мир отреагировал на теракт в Петербурге
19:41
Петербургское метро ждет внеплановая проверка
19:34
Число жертв взрыва в метро Петербурга выросло до 14
19:27
Кадыров назвал чудовищным теракт в метро Петербурга
19:16
В Петербурге машинист спас пассажиров при взрыве в метро
19:07
Самые кровавые теракты в России
18:58
По факту теракта в Петербурге возбудили уголовное дело
18:53
Шоу "Вечерний Ургант" и "Давай поженимся" убрали из эфира
18:51
Видео с предполагаемым питерским террористом попало в Сеть
18:41
Как не поддаться панике в метро во время ЧП
18:29
Проклятие станции "Сенная площадь"
18:28
В Петербурге объявлен трехдневный траур
18:19
Опознана первая жертва теракта в Санкт-Петербурге
18:08
На Украине поглумились над терактом в Петербурге
17:58
Опубликовано фото предполагаемого питерского террориста
17:45
Бомбу в петербургском метро замаскировали под огнетушитель
17:45
Частники в Петербурге требуют 15 тысяч за поездку
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Список пострадавших при теракте в метро Петербурга
Макаревич споет и спляшет в Петербурге в день взрыва
Дети ограбили и сожгли три дома в Кирове
Питерский смертник был работником суши-бара
В петербургском метро прогремел мощный взрыв
Опубликовано видео с места взрыва в метро Петербурга
Происшествия

На севере Москвы мужчина зарезал собутыльника

прочитано 753 раза

В одной из квартир на 9-й Северной линии в столице обнаружен мертвым мужчина. По подозрению в убийстве задержан его приятель, передает "360 Подмосковье".

По данным полиции, после совместного употребления алкоголя между друзьями произошел конфликт, в ходе которого один накинулся с ножом на другого. Зарезав собутыльника, москвич скрылся с места преступления.

3 апреля 2017, 09:52

комментарии

Политика

Почему Порошенко наплевал на теракт в Петербурге
Медведев высказался о "компромате"
Мама запрещала Лаврову танцевать с мальчиками
Путин уволил главу Удмуртии в связи с утратой доверия

Шоу-бизнес

Звезду "Дома-2" после бесстыжего видео бросил любовник
Киев готовит ответ на угрозу бойкота "Евровидения"
Известная певица назвала виновных в утечке "голых" фото
Цены в клинике Малышевой возмутили россиян

Проишествия

Тело истощенной россиянки нашли в чемодане в Италии
У миллиардера Мордашова украли кокс
В организации петербургского теракта подозревали капитана
Питерский смертник был работником суши-бара

Lifestyle

Самые ожидаемые сериалы апреля
В Москве появился свой Гонконг
Куда уехать в отпуск за 20 тысяч рублей
Как не дать страху разрушить психику и жизнь
Шоу-бизнес

Почему Гузеева разъехалась с мужем

Репортеры выяснили, что стало причиной расставания телеведущей и бизнесмена
Политика

Отстранение Самойловой осчастливило Порошенко

Президент Украины впервые прокомментировал главный скандал "Евровидения"
Происшествия

Питерский смертник странно себя вел перед терактом

Акбаржон Джалилов имел российское гражданство и прожил в Северной столице шесть лет

Шоу-бизнес

Игорь Николаев поддержал рыдающего Илью Резника

Популярный исполнитель поведал о том, что его коллеге "непросто"

Гороскоп

Гороскоп здоровья на апрель
Астрологический прогноз с 3 по 9 апреля
Любовный гороскоп на апрель
Dni.Ru завоевывает рынок интернет-СМИ

Фоторепортажи

Как менялся Дмитрий Нагиев
Россия скорбит о жертвах теракта в Петербурге
В метро Санкт-Петербурга вагон разорвало от взрыва
Жена Прилучного поразила неподобающим видом

Спорт

Фетисов выругался из-за запрета Овечкину ехать на Олимпиаду
Сотникова сбежала к Плющенко
Почему Тарасова и Роднина ненавидят друг друга
Овечкин устроил мордобой в матче НХЛ

Регионы

Вейперы высмеяли теракт в питерском метро
Как петербуржцев спасли от нового взрыва
Расстрелянный полицейский умер с правами своего убийцы в руках
В детсаду защитили выкинувшую ребенка из окна нянечку
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru