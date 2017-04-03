Туман в Москве спровоцировал смертельное ДТП

В столице на 63-м километре Минского шоссе столкнулись Mitsubishi и Toyota. В результате ДТП погиб один человек, еще один пострадал и был госпитализирован, передает сетевое издание m24.ru.
На месте происшествия работают правоохранители. По предварительным данным, причиной аварии стал сильный туман.
Репортеры выяснили, что стало причиной расставания телеведущей и бизнесмена
Президент Украины впервые прокомментировал главный скандал "Евровидения"
Акбаржон Джалилов имел российское гражданство и прожил в Северной столице шесть лет
Популярный исполнитель поведал о том, что его коллеге "непросто"