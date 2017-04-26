Расстрел бизнесмена в Москве попал на видео
На опубликованных кадрах видно, что злоумышленник фактически в упор расстрелял Юрченко. Свидетелем происшествия стала девушка, которая возвращалась с собакой домой после прогулки. Нападение запечатлели камеры наружного видеонаблюдения, передает телеканал "360".
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