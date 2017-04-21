Автобус с футболистами "Боруссии" взорвал россиянин

По подозрению в организации взрывов 11 апреля в Дортмунде (Германия) задержан выходец из России. По версии следствия, мотивом атаки на игроков футбольного клуба "Боруссия" стала жажда наживы.

О задержании 28-летнего россиянина сообщила генеральная прокуратура ФРГ. Полицейские квалифицировали произошедшее как теракт, но теперь рассматривают версию, согласно которой злоумышленником руководила жажда наживы.

Сергей В., также имеющий гражданство Германии, приобрел в интернете опцион на 15 тысяч акций клуба, потратив 78 тысяч евро, передает ТАСС. Если бы акции значительно упали в цене, он получил бы до четырех миллионов евро.

Der mutmaßliche #BVB-Bomber soll aus Habgier versucht haben, möglichst viele Spieler zu verletzen oder zu töten. https://t.co/Eml26YhUw5 — SPIEGEL ONLINE (@SPIEGELONLINE) 21 апреля 2017 г.

По данным полиции, Сергей остановился в той же гостинице, что и спортсмены. Три бомбы подозреваемый спрятал в кустах по пути следования автобуса "Боруссии".

Все устройства были приведены в действие дистанционно. При взрыве пострадали два человека: страж порядка получил акустическую травму, футболист Марк Бартра – перелом и порезы руки.

На месте ЧП обнаружили три записки. В первой канцлеру Германии Ангеле Меркель сообщили, что "ее "Торнадо" летают над землей халифата". Во второй говорилось о причастности антифашистов к преступлению. Третье послание содержало требование закрыть используемую американцами военную базу "Рамштайн".

Напомним, взрыв прогремел 11 апреля рядом с автобусом, перевозившим футбольную команду "Боруссия" на стадион "Сигнал Идуна Парк". Запланированную на эту дату встречу с "Монако" пришлось перенести.