Подробности нового теракта в центре Парижа

Парижский стрелок предупреждал о нападении. Сообщение о готовящейся атаке злоумышленник разместил в мессенджере Telegram. Между тем власти Франции открыли судебное производство по ряду статей о терроризме.

"Разбирательство поручено отделу прокуратуры по делам, связанным с терроризмом. Мы открыли производство по статьям "Убийство и покушение на убийство лиц, наделенных государственной властью", "Связь с террористическим сообществом", а также "Создание преступного сговора с террористическими целями", – заявил прокурор Парижа Франсуа Моленс.

По его словам, личность нападавшего, который был ликвидирован на месте, установлена – это Абу Юсуф. Следователи проводят обыск в квартире злоумышленника в департаменте Сена и Марна. Адрес удалось узнать благодаря водительскому удостоверению, найденному в машине террориста. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, были ли у него пособники.

Подтвердилась информация и о том, что в результате перестрелки на Елисейских Полях была ранена туристка. Женщина получила небольшую травму ноги, ее жизни и здоровью ничто не угрожает. Гражданкой какого государства она является, не уточняется, передает BFMTV.

�� ATTENTAT SUR LES CHAMPS

URGENT LA POLICE RECHERCHE#YoussoufElOsri est arrivé depuis la Belgique avec le Thalys pic.twitter.com/veYLA9RuaQ — Jean-Paul Louis Ney (@jpney) 20 апреля 2017 г.

Теракт произошел за три дня до первого тура президентских выборов во Франции. Сразу после ЧП кандидаты на высший пост страны Франсуа Фийон и Марин Ле Пен отменили все поездки, которые должны были состояться в рамках предвыборных кампаний, сообщает НСН.

#Paris shooting latest: Police officer killed while in a car stopped at a red light by a drive-by attacker pic.twitter.com/gOhBZ0UimI — Sky News (@SkyNews) 20 апреля 2017 г.

Напомним, что двое преступников подъехали на автомобиле к стражам порядка на Елисейских Полях. Один из злоумышленников открыл стрельбу, предположительно из автомата, и был уничтожен ответным огнем. Жертвой нападения стал один полицейский. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство".