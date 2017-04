Подробности нового теракта в центре Парижа

"Разбирательство поручено отделу прокуратуры по делам, связанным с терроризмом. Мы открыли производство по статьям "Убийство и покушение на убийство лиц, наделенных государственной властью", "Связь с террористическим сообществом", а также "Создание преступного сговора с террористическими целями", – заявил прокурор Парижа Франсуа Моленс.

По его словам, личность нападавшего, который был ликвидирован на месте, установлена – это Абу Юсуф. Следователи проводят обыск в квартире злоумышленника в департаменте Сена и Марна. Адрес удалось узнать благодаря водительскому удостоверению, найденному в машине террориста. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, были ли у него пособники.

Подтвердилась информация и о том, что в результате перестрелки на Елисейских Полях была ранена туристка. Женщина получила небольшую травму ноги, ее жизни и здоровью ничто не угрожает. Гражданкой какого государства она является, не уточняется, передает BFMTV.

Теракт произошел за три дня до первого тура президентских выборов во Франции. Сразу после ЧП кандидаты на высший пост страны Франсуа Фийон и Марин Ле Пен отменили все поездки, которые должны были состояться в рамках предвыборных кампаний, сообщает НСН.

