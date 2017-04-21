Подробности нового теракта в центре Парижа
"Разбирательство поручено отделу прокуратуры по делам, связанным с терроризмом. Мы открыли производство по статьям "Убийство и покушение на убийство лиц, наделенных государственной властью", "Связь с террористическим сообществом", а также "Создание преступного сговора с террористическими целями", – заявил прокурор Парижа Франсуа Моленс.
По его словам, личность нападавшего, который был ликвидирован на месте, установлена – это Абу Юсуф. Следователи проводят обыск в квартире злоумышленника в департаменте Сена и Марна. Адрес удалось узнать благодаря водительскому удостоверению, найденному в машине террориста. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, были ли у него пособники.
Подтвердилась информация и о том, что в результате перестрелки на Елисейских Полях была ранена туристка. Женщина получила небольшую травму ноги, ее жизни и здоровью ничто не угрожает. Гражданкой какого государства она является, не уточняется, передает BFMTV.
�� ATTENTAT SUR LES CHAMPS— Jean-Paul Louis Ney (@jpney) 20 апреля 2017 г.
URGENT LA POLICE RECHERCHE#YoussoufElOsri est arrivé depuis la Belgique avec le Thalys pic.twitter.com/veYLA9RuaQ
Теракт произошел за три дня до первого тура президентских выборов во Франции. Сразу после ЧП кандидаты на высший пост страны Франсуа Фийон и Марин Ле Пен отменили все поездки, которые должны были состояться в рамках предвыборных кампаний, сообщает НСН.
#Paris shooting latest: Police officer killed while in a car stopped at a red light by a drive-by attacker pic.twitter.com/gOhBZ0UimI— Sky News (@SkyNews) 20 апреля 2017 г.
Напомним, что двое преступников подъехали на автомобиле к стражам порядка на Елисейских Полях. Один из злоумышленников открыл стрельбу, предположительно из автомата, и был уничтожен ответным огнем. Жертвой нападения стал один полицейский. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство".
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