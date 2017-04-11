Известный футболист пострадал от взрыва в Германии

В Дортмунде рядом с автобусом футбольного клуба "Боруссия" прогремел взрыв. В результате инцидента пострадал защитник Марк Бартра.

"Когда мы направлялись к автобусу и проходили мимо припаркованных машин, произошел взрыв. Осколок стекла угодил Марку Бартре в руку, его увезли в госпиталь", – рассказал футболист дортмундской "Боруссии" Лукаш Пищек.

OFFICIAL: Borussia Dortmund have now confirmed Marc Bartra was the player injured during the incident and is currently in hospital. pic.twitter.com/YBN6CGbZLK — Squawka News (@SquawkaNews) 11 апреля 2017 г.

Инцидент произошел перед отъездом игроков из отеля к стадиону "Сигнал Идуна Парк", где должен был пройти первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако". "Бомба взорвалась у нашего автобуса. Игроки находятся в безопасности. Никакой опасности на стадионе нет", – заявили в пресс-службе клуба.

The current state of the Borussia Dortmund team bus... pic.twitter.com/OW8LQngDoM — FourFourTweet (@FourFourTweet) 11 апреля 2017 г.

Представители "Боруссии" попросили болельщиков сохранять спокойствие. "В данный момент на стадионе находится служба безопасности. Подробности будут позже", – отметили в пресс-службе.

По данным газеты Bild, взрывной волной выбило передние окна автобуса. При этом, отмечается, что сработало устройства малой мощности. Немецкая полиция уже подтвердила факт взрыва и ранение футболиста. "Пострадал один человек в автобусе", – сообщил представитель правоохранительных органов Дортмунда.

Матч Боруссия - Монако перенёс на завтра. Фанаты Монако скандируют "Дортмунд! Дортмунд!" — Роман Нагучев (@NagutchevRoman) 11 апреля 2017 г.

Между тем принято решение перенести игру "Боруссии" и "Монако". Встреча Лиги чемпионов пройдет в среду, 12 апреля. "Матч начнется в 18:45 (19:45 мск). Билеты остаются действительными", – заявили в пресс-службе немецкой команды.



