Жертвой киллера в центре Москвы оказался владелец ТЦ "Братеево"

В центре Москвы убили владельца торгового комплекса "Братеево", переименованного в "Браво", Александра Багиряна. Киллер подкараулил его у офиса, после чего сделал несколько выстрелов из пистолета Макарова.
Пуля попала Багиряну в шею. В критическом состоянии он был госпитализирован, но через час после произошедшего скончался. Подозреваемого в убийстве уже задержали, передает Life.
Ранее появилось сообщение, что на Симоновском Валу застрелили человека. Говорилось, что погибшим является мужчина 1955 года рождения.
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