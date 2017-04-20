Жертвой киллера в центре Москвы оказался владелец ТЦ "Братеево"

В центре Москвы убили владельца торгового комплекса "Братеево", переименованного в "Браво", Александра Багиряна. Киллер подкараулил его у офиса, после чего сделал несколько выстрелов из пистолета Макарова.

Пуля попала Багиряну в шею. В критическом состоянии он был госпитализирован, но через час после произошедшего скончался. Подозреваемого в убийстве уже задержали, передает Life.



Ранее появилось сообщение, что на Симоновском Валу застрелили человека. Говорилось, что погибшим является мужчина 1955 года рождения.