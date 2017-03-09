Умер сын Андрея Разина Скандал на "Минуте славы" Страсти вокруг Шурыгиной Дом-2 Особое мнение

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Болельщики ЦСКА жестоко избили ребенка

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В одну из столичных больниц с многочисленными ушибами и подозрением на перелом ребра был доставлен 12-летний мальчик, передает "РЕН ТВ". По предварительным данным, пятиклассник, прогуливавшийся по парку на севере Москвы, несколько раз крикнул "Спартак – чемпион". После этого к нему подошли несколько незнакомых молодых людей, по словам ребенка – болельщиков ЦСКА. Между ними и мальчиком завязалась драка, результатом которой и стали повреждения. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

9 марта 2017, 17:52

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