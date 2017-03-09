Глава российского банка попался на миллиардной афере

Глава одного из российских банков подозревается в крупной денежной афере. Известно, что с помощью сделки с фальшивыми векселями топ-менеджеру удалось похитить более 1,35 миллиарда рублей.

По информации столичного главка МВД, злоумышленник совместно с группой неустановленных лиц совершал сделки от имени банка по приобретению подложных векселей. При этом топ-менеджер имел право их одобрять, так как был членом кредитного комитета, пишет URA.RU.

В отношении главы кредитной организации возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". При этом в полиции не уточнили, в каком именно банке произошло преступление.

Ранее сообщалось, что председателя правления столичного банка "Экономический союз" подозревают в мошенничестве. По данным следствия, глава кредитной организации предложил клиенту заключить договор соинвестирования в строительство гаражного комплекса на Алтуфьевском шоссе. Сумма сделки составила 540 миллионов рублей.



После подписания договора и перечисления денег на счет фирмы банкир перевел средства на свой счет и не исполнил обязательства по договору. В отношении топ-менеджера возбуждено уголовное дело.

В прошлом году уголовное дело было возбуждено в отношении председателя правления "Интеркоммерца" Александра Бугаевского. По версии следствия, в период с 21 по 25 января 2016 года топ-менеджер произвел списание на счета подконтрольных ему и его соучастникам иностранных компаний по фиктивным договорам купли-продажи валюты, принадлежащей данному банку, в сумме более 45 миллионов евро, или свыше 3,9 миллиарда рублей.