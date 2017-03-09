Скандал на "Минуте славы" Страсти вокруг Шурыгиной Дом-2 Особое мнение Здоровье

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Происшествия

Глава российского банка попался на миллиардной афере

Фото: Scott Olson/Gettyimages.ru
Глава одного из российских банков подозревается в крупной денежной афере. Известно, что с помощью сделки с фальшивыми векселями топ-менеджеру удалось похитить более 1,35 миллиарда рублей.
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По информации столичного главка МВД, злоумышленник совместно с группой неустановленных лиц совершал сделки от имени банка по приобретению подложных векселей. При этом топ-менеджер имел право их одобрять, так как был членом кредитного комитета, пишет URA.RU.

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В отношении главы кредитной организации возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". При этом в полиции не уточнили, в каком именно банке произошло преступление.     

Ранее сообщалось, что председателя правления столичного банка "Экономический союз" подозревают в мошенничестве. По данным следствия, глава кредитной организации предложил клиенту заключить договор соинвестирования в строительство гаражного комплекса на Алтуфьевском шоссе. Сумма сделки составила 540 миллионов рублей.

После подписания договора и перечисления денег на счет фирмы банкир перевел средства на свой счет и не исполнил обязательства по договору. В отношении топ-менеджера возбуждено уголовное дело. 

В прошлом году уголовное дело было возбуждено в отношении председателя правления "Интеркоммерца" Александра Бугаевского. По версии следствия, в период с 21 по 25 января 2016 года топ-менеджер произвел списание на счета подконтрольных ему и его соучастникам иностранных компаний по фиктивным договорам купли-продажи валюты, принадлежащей данному банку, в сумме более 45 миллионов евро, или свыше 3,9 миллиарда рублей. 

Автор: Светлана Сидорчук9 марта 2017, 11:40

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