Лыжников накрыло лавиной в Альпах

В итальянских Альпах произошел сход лавины. В результате происшествия пострадали три человека, еще один погиб.
Горнолыжники-иностранцы катались за пределами обустроенных трасс. По предварительным данным, погибшим оказался гражданин Франции. Пострадавшие были госпитализированы, сообщает La Repubblica.
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