Лыжников накрыло лавиной в Альпах

В итальянских Альпах произошел сход лавины. В результате происшествия пострадали три человека, еще один погиб.

Горнолыжники-иностранцы катались за пределами обустроенных трасс. По предварительным данным, погибшим оказался гражданин Франции. Пострадавшие были госпитализированы, сообщает La Repubblica.