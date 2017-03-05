В Москве на стройке МВД погиб рабочий

В Москве при строительстве здания МВД на улице Вешних Вод погиб рабочий. По предварительным данным, мужчина сорвался с девятиметровой высоты.
Пострадавший скончался на месте от полученных травм, передает Life.ru. На месте происшествия работают экстренные службы города.
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