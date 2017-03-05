В Москве загорелся жилой дом

Очевидцы сообщили о пожаре в жилом доме на Пролетарском проспекте в Москве. По предварительным данным, в результате возгорания пострадали несколько человек.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб города, передает Life.ru. Обстоятельства пожара устанавливаются.
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