Москвичка бросилась из окна во время пожара

Утром 5 марта на востоке Москвы произошел крупный пожар. В результате возгорания несколько семей оказались в огненной ловушке – сотрудникам МЧС удалось спасти пострадавших.

Пожар произошел в жилом доме на улице Молостовых. По предварительным данным, огонь возник на одном из последних этажей здания.

Сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание в течение получаса. До приезда пожарных с балкона одной из горящих квартира бросилась женщина: она пыталась выбраться из огненной ловушки. Пострадавшей удалось выжить – она была доставлена в реанимацию на вертолете.

Пожар в 11:04 ликвидирован. — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 5 марта 2017 г.

Общая площадь пожара составила порядка 55 квадратных метров. Сотрудникам МЧС с помощью специальных средств удалось десять человек, в том числе одного ребенка, передает Life.ru.

Причины пожара устанавливаются. На месте происшествия работают врачи и спасатели.