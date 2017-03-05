Москвичка бросилась из окна во время пожара
Пожар произошел в жилом доме на улице Молостовых. По предварительным данным, огонь возник на одном из последних этажей здания.
Сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание в течение получаса. До приезда пожарных с балкона одной из горящих квартира бросилась женщина: она пыталась выбраться из огненной ловушки. Пострадавшей удалось выжить – она была доставлена в реанимацию на вертолете.
Пожар в 11:04 ликвидирован.— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 5 марта 2017 г.
Общая площадь пожара составила порядка 55 квадратных метров. Сотрудникам МЧС с помощью специальных средств удалось десять человек, в том числе одного ребенка, передает Life.ru.
Причины пожара устанавливаются. На месте происшествия работают врачи и спасатели.
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