В Петербурге неизвестные обокрали церковь

В Санкт-Петербурге неизвестные украли со здания церкви "Дом Евангелия" окна. О происшествии в полицию сообщила местная жительница.
По ее словам, кража была совершена вечером 4 марта. Злоумышленники увезли окна в автомобили светлого цвета, передает "Фонтанка.ру". По факту случившегося проводится проверка.
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