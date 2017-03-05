В Петербурге неизвестные обокрали церковь

В Санкт-Петербурге неизвестные украли со здания церкви "Дом Евангелия" окна. О происшествии в полицию сообщила местная жительница.

По ее словам, кража была совершена вечером 4 марта. Злоумышленники увезли окна в автомобили светлого цвета, передает "Фонтанка.ру". По факту случившегося проводится проверка.