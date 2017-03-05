Несколько семей заблокированы в горящем доме в Москве

В Москве в жилом доме на улице Молостовых произошел пожар. По предварительным данным, горит квартира на восьмом этаже здания.
Очевидцы сообщают, что несколько семей оказались в огненной ловушке и не могут выбраться из горящего дома. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, передает Life.ru.
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