В Подмосковье электричка столкнулась с легковушкой

В Талдомском районе Московской области электричка протаранила стоявший на переезде легковой автомобиль. В результате столкновения травмы получил один человек, находившийся в машине, передает Life.ru.
Пострадавшему оказывают помощь медики. К настоящему времени экстренные службы устранили обстоятельства произошедшего. Электропоезда следуют без задержек. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
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