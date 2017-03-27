В Подмосковье электричка столкнулась с легковушкой

В Талдомском районе Московской области электричка протаранила стоявший на переезде легковой автомобиль. В результате столкновения травмы получил один человек, находившийся в машине, передает Life.ru.

Пострадавшему оказывают помощь медики. К настоящему времени экстренные службы устранили обстоятельства произошедшего. Электропоезда следуют без задержек. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.