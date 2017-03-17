Известную модель шантажировали работой в эскорте

Мошенник несколько дней шантажировал руководителя одного из столичных модельных агентств Анну Артеменко. Мужчина угрожал рассказать о том, что девушка занимается проституцией, если она не заплатит ему 300 тысяч рублей.

Московские полицейские задержали злоумышленника, который шантажировал известную модель. Он запугивал Артеменко уголовным делом за якобы оказываемые ею эскорт-услуги. Девушка под давлением согласилась на передачу денег, при этом обратившись в правоохранительные органы.

Полицейским Анна заявила, что никогда не занималась организацией проституции, а всегда работала в модельном бизнесе. Чтобы избежать клеветы, она написала заявление на мошенника, сообщает Life.ru.

На встрече с 25-летним шантажистом модель передала ему меченые купюры. Таким образом вымогатель попался с поличным. В настоящее время подозреваемый находится в отделении полиции, где его допрашивают сотрудники правоохранительных органов.

Открытие Международного Московского Кинофестиваля, стенд компании "Cadillac". Model: Артеменко Анна @oscarmodels Публикация от Oscar Model Management (@oscarmodels) Авг 15 2016 в 4:11 PDT

Мужчина признался, что шантажом хотел получить от Анна Артеменко 300 тысяч рублей, угрожая пустить слух о занятиях модели проституцией. Также он рассказал, что информацию об оказании девушкой эскорт-услуг он просто выдумал.

Знаменитые люди часто становятся жертвами мошенников и хакеров. Напомним, в ноябре 2016 года киберпреступники слили в Сеть фото полностью обнаженной бывшей солистки "Блестящих" Юлии Ковальчук. Снимок голой певицы произвел эффект разорвавшейся бомбы. Девушка сделала селфи, стоя у зеркала, поэтому все ее прелести были видны в отражении. Вероятно, столь высокохудожественное фото Юлия сняла для своего мужа Алексея Чумакова.