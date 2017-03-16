Пьяный москвич после ссоры с женой пригрозил взорвать дом

На северо-западе столицы мужчина угрожал взорвать дом. Москвич позвонил в полицию и сообщил о своем намерении, передает РИА Новости.

Правоохранители тут же установили номер звонившего, а также его местонахождение. Полиция задержала злоумышленника. Мужчина находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Взорвать многоэтажку он решил после ссоры с женой. Инцидент произошел в доме 52 на Ленинградском шоссе.