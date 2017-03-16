Пьяный москвич после ссоры с женой пригрозил взорвать дом

На северо-западе столицы мужчина угрожал взорвать дом. Москвич позвонил в полицию и сообщил о своем намерении, передает РИА Новости.
Правоохранители тут же установили номер звонившего, а также его местонахождение. Полиция задержала злоумышленника. Мужчина находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Взорвать многоэтажку он решил после ссоры с женой. Инцидент произошел в доме 52 на Ленинградском шоссе.
Примадонна готова полностью собрать образ для будущей жены Никиты
Наследница пресс-секретаря поделилась своим возмущением
Американские ученые открыли, что меньше всего болеют члены боливийского племени
Звезда скетч-шоу "6 кадров" поправилась на 30 килограммов